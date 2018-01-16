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Киевского судью наказали за аресты активистов Майдана

Вторник, 16 января 2018, 13:44

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за того, что он выносил решения об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По ее данным, еще в июле 2017 года вторая дисциплинарная палата Совета правосудия внесла представление на увольнение судьи. Причина - "вынесение судьей постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста" во время Революции достоинства.

Дзюба обжаловал решение дисциплинарной палаты в ВСП, но совет эту жалобу отклонил.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия принял решение освободить Дзюбу Александра Анатольевича с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, 14 декабря Высший совет правосудия освободил от должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилу Войнаренко, которая отобрала водительские удостоверения у 3 активистов "Автомайдана".

Украинская правда
Темы: судМайдан
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