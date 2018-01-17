У Ахметова получили одну из наибольших рассрочек в Киеве во времена Насирова

Компания "ДТЭК Нафтогаз", в структуру которой входит "Нафтогазвыдобування", в июле 2016 года получила от столичной налоговой право на рассрочку налоговых долгов в сумме 145,1 миллиона гривен.

Соответствующая информация содержится в служебной информации ГФС о заключенных договорах рассрочек, которую обнародовал проект "Марлин", передает Экономическая правда.

Согласно договору с налоговой, сумма начисленных процентов за пользование рассрочкой составила 5,8 млн гривен.

Это одна из крупнейших рассрочек, выданных налоговой в столице в течение периода 2015 - начало 2017 годов, когда Государственную фискальную службу возглавлял еще не отстраненный Роман Насиров.

Также большие рассрочки получили государственное "Объединенная горно-химическая компания" в 2016 году на сумму 173,6 млн гривен и частная компания "ЭРУ Трейдинг" в том же году в сумме 122,9 млн гривен.

В июле 2016 года синхронно с "ДТЭК Нафтогаз" налоговые рассрочки в значительно меньших суммах получили еще несколько столичных компаний Ахметова.

Это "Жилтеплоэнерго", "Тепловые сети", Теплоэлектроцентрали №5 и № 6, которые входят в структуру ПАО "Киевэнерго".

В общем компании Ахметова от киевских фискалов получили рассрочки налоговых долгов в сумме 148 млн гривен, с обязательством уплатить 5,8 млн гривен процентов.

Компания "Нафтогазвыдобування" была основана в 1999 году Николаем Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000-х годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфрича.

В апреле 2013 года Донбасская топливно-энергетическая компания, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, увеличила долю в "Нафтогазвыдобування" с 25% до 50%.

В марте прошлого года Ахметов сконцентрировал 75% акций "Нафтогазвыдобування".