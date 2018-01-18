В Крыму задержали украинца за надругательство над флагом РФ
В аннексированном Крыму задержали украинца, которого обвиняют в надругательстве над государственным гербом и флагом России.
Об этом сообщают "РИА-Новости", со ссылкой на данные погрануправления ФСБ.
Отмечается, что 35-летнего гражданина Украины задержали на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря.
В агентстве сообщают, что мужчина находился в федеральном розыске с октября прошлого года.
Его обвиняют "в надругательстве" над государственным гербом и флагом РФ.
Украинцу грозит лишение свободы на срок до года.
Представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила "Украинской правде", что пока информация о факте задержания украинца в Крыму проверяется.
Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали при попытке выехать из Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске.