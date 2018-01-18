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В Крыму задержали украинца за надругательство над флагом РФ

Четверг, 18 января 2018, 12:54

В аннексированном Крыму задержали украинца, которого обвиняют в надругательстве над государственным гербом и флагом России.

Об этом сообщают "РИА-Новости", со ссылкой  на  данные погрануправления ФСБ.

Отмечается, что 35-летнего гражданина Украины задержали на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря.

В агентстве сообщают, что мужчина находился в федеральном розыске с октября прошлого года.

Его обвиняют "в надругательстве" над государственным гербом и флагом РФ.

Украинцу грозит лишение свободы на срок до года.

Представитель министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила "Украинской правде", что пока информация о факте задержания украинца в Крыму проверяется.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали при попытке выехать из Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске.

Темы: КрыманнексияРосcияУкраина
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