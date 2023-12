В чешской школе обнаружили карту с Украиной без Крыма

В одной из школ в чешской Праге отец будущего школьника заметил карту Европы, на которой изображена Украина без Крыма и с перевернутым флагом.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Ходил в школу в Праге, куда пойдет мой сын. А что там с картой Европы в классе? Учительница знает и извиняется, но говорит, что карты предоставило министерство", - написал отец будущего школьника.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps

На пост отреагировал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Мы знаем об этой карте. После нашего звонка в ноябре производитель уже снял ее. Мы также ожидаем, что министерство изымет карты из школы. Но спасибо за внимание", - написал он.

На своей странице в Facebook он добавил, что Минобразования Чехии уже готовит меры по изъятию неправильной карты из школ.

"На эту проблему мы обратили внимание Министерства образования Чехии и компании-производителя еще в ноябре. В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил, что снял некорректную карту с продажи и с веб-сайта компании. По нашей информации, Министерство образования также готовит меры с целью изъятия некорректных карт из школ", - написал Перебийнис.

При этом он отметил, что пока официального ответа из Министерства нет.

После получения ответа Перебийнис пообещал проинформировать о его содержании и о результате.

Ранее карту с Украиной без Крыма показали в эфире португальского канала Viseu Now.

По этому поводу посол Украины в Португалии Инна Огнивец написала письмо дирекции канала, где подчеркнула, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины.

#CrimeaIsUkraine

A carta aberta da Embaixadora, Inna Ohnivets, à Direção do Viseu Now na sequência duma reportagem sobre o Natal Ucraniano em Viseu, na qual foi demonstrado o mapa da 🇺🇦 sem a península da Crimeia. A Crimeia é parte integrante do território 🇺🇦! pic.twitter.com/8NSs0mb5TX