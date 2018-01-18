У чеській школі виявили карту з Україною без Криму
В одній зі шкіл у чеській Празі батько майбутнього школяра помітив карту Європи, на якій зображено Україну без Криму і з перевернутим прапором.
Про це він повідомив у Twitter.
"Ходив до школи в Празі, куди піде мій син. А що там з картою Європи у класі? Вчителька знає і вибачається, але каже, що карти надало міністерство", - написав батько майбутнього школяра.
Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps— ppk (@prtprnkllr) January 17, 2018
На пост відреагував посол України у Чехії Євген Перебийніс.
"Ми знаємо про цю карту. Після нашого дзвінка в листопаді виробник вже зняв її. Ми також очікуємо, що міністерство вилучить карти зі школи. Але дякую за увагу", - написав він.
O této mapě víme. Po naši výzvě v listopadu výrobce ji už stáhl z prodeje. Očekáváme, že ministerstvo také stáhne ze škol. Ale děkuji za upozornění— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) January 17, 2018
На своїй сторінці у Facebook він додав, що Міносвіти Чехії вже готує заходи з вилучення неправильної карти зі шкіл.
"На цю проблему ми звернули увагу Міністерства освіти Чехії та компанії-виробника ще в листопаді. У відповідь на наш лист виробник карти надіслав посольству вибачення і повідомив про зняття некоректної карти з продажу та з веб-сайту компанії. За нашою інформацією, Міністерство освіти також готує заходи з метою вилучення некоректних карт зі шкіл", - написав Перебийніс.
При цьому він відзначив, що наразі офіційної відповіді з Міністерства немає.
Після отримання відповіді Перебийніс пообіцяв поінформувати про її зміст і про результат.
Раніше карту з Україною без Криму показали в ефірі португальського каналу Viseu Now.
З цього приводу посол України у Португалії Інна Огнівець написала листа дирекції каналу, де підкреслила, що Крим є невід'ємною частиною території України.
#CrimeaIsUkraine— UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) January 15, 2018
A carta aberta da Embaixadora, Inna Ohnivets, à Direção do Viseu Now na sequência duma reportagem sobre o Natal Ucraniano em Viseu, na qual foi demonstrado o mapa da 🇺🇦 sem a península da Crimeia. A Crimeia é parte integrante do território 🇺🇦! pic.twitter.com/8NSs0mb5TX