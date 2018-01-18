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У чеській школі виявили карту з Україною без Криму

Четвер, 18 січня 2018, 14:28

В одній зі шкіл у чеській Празі батько майбутнього школяра помітив карту Європи, на якій зображено Україну без Криму і з перевернутим прапором.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ходив до школи в Празі, куди піде мій син. А що там з картою Європи у класі? Вчителька знає і вибачається, але каже, що карти надало міністерство", - написав батько майбутнього школяра.

На пост відреагував посол України у Чехії Євген Перебийніс.

"Ми знаємо про цю карту. Після нашого дзвінка в листопаді виробник вже зняв її. Ми також очікуємо, що міністерство вилучить карти зі школи. Але дякую за увагу", - написав він.

На своїй сторінці у Facebook він додав, що Міносвіти Чехії вже готує заходи з вилучення неправильної карти зі шкіл.

"На цю проблему ми звернули увагу Міністерства освіти Чехії та компанії-виробника ще в листопаді. У відповідь на наш лист виробник карти надіслав посольству вибачення і повідомив про зняття некоректної карти з продажу та з веб-сайту компанії. За нашою інформацією, Міністерство освіти також готує заходи з метою вилучення некоректних карт зі шкіл", - написав Перебийніс.

При цьому він відзначив, що наразі офіційної відповіді з Міністерства немає.

Після отримання відповіді Перебийніс пообіцяв поінформувати про її зміст і про результат.

Раніше карту з Україною без Криму показали в ефірі португальського каналу Viseu Now.

З цього приводу посол України у Португалії Інна Огнівець написала листа дирекції каналу, де підкреслила, що Крим є невід'ємною частиною території України.

Теми: УкраїнаРосіяКримосвітаЧехія
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