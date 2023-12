У чеській школі виявили карту з Україною без Криму

В одній зі шкіл у чеській Празі батько майбутнього школяра помітив карту Європи, на якій зображено Україну без Криму і з перевернутим прапором.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ходив до школи в Празі, куди піде мій син. А що там з картою Європи у класі? Вчителька знає і вибачається, але каже, що карти надало міністерство", - написав батько майбутнього школяра.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps

На пост відреагував посол України у Чехії Євген Перебийніс.

"Ми знаємо про цю карту. Після нашого дзвінка в листопаді виробник вже зняв її. Ми також очікуємо, що міністерство вилучить карти зі школи. Але дякую за увагу", - написав він.

На своїй сторінці у Facebook він додав, що Міносвіти Чехії вже готує заходи з вилучення неправильної карти зі шкіл.

"На цю проблему ми звернули увагу Міністерства освіти Чехії та компанії-виробника ще в листопаді. У відповідь на наш лист виробник карти надіслав посольству вибачення і повідомив про зняття некоректної карти з продажу та з веб-сайту компанії. За нашою інформацією, Міністерство освіти також готує заходи з метою вилучення некоректних карт зі шкіл", - написав Перебийніс.

При цьому він відзначив, що наразі офіційної відповіді з Міністерства немає.

Після отримання відповіді Перебийніс пообіцяв поінформувати про її зміст і про результат.

Раніше карту з Україною без Криму показали в ефірі португальського каналу Viseu Now.

З цього приводу посол України у Португалії Інна Огнівець написала листа дирекції каналу, де підкреслила, що Крим є невід'ємною частиною території України.

#CrimeaIsUkraine

A carta aberta da Embaixadora, Inna Ohnivets, à Direção do Viseu Now na sequência duma reportagem sobre o Natal Ucraniano em Viseu, na qual foi demonstrado o mapa da 🇺🇦 sem a península da Crimeia. A Crimeia é parte integrante do território 🇺🇦! pic.twitter.com/8NSs0mb5TX