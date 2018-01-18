Mr. Petro Incognito: "Схемы" рассказали детали отпуска Порошенко на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел Рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под подставными именами. По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 000 долларов.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы".

Журналисты узнали, что Порошенко вылетел из Киева в международный аэропорт города Мале на Мальдивских островах 1 января и вернулся 8 января.

О приезде в Киев "Схемы" узнали на публичном онлайн-ресурсе FlightRadar. На нем они проследили за самолетом с бортовым номером ТС-КМR, который пересек Индийский океан. По информации журналистов, в нем был президент Украины.

Перед приездом журналисты "Схем" зафиксировали, как в аэропорт "Киев" подъехали несколько микроавтобусов и Land Cruiser с выключенными фарами.

Впоследствии журналисты сфотографировали посадку частного самолета и отметили, что он припарковался в наиболее удаленной части аэропорта.

"Журналисты "Схем" зафиксировали, как самолет остановился, а уже через 4 минуты кортеж выехал из ворот и покинул территорию аэропорта. Он сформировался из четырех мультивенов Volkswagen и Mercedes и уехал на Кольцевую дорогу", - рассказали в "Схемах".

Отмечается, что кортеж проехал без проблесковых маячков и мигалок. Машины направились в сторону Обуховской трассы, далее вернули в поселок Козин и через несколько минут заехали в ворота угодий Петра Порошенко.

На следующий день, 9 января президент провел свое первое публичное мероприятие с начала года. Он организовал совещание с руководством Нацполиции и заслушал доклад о расследовании резонансного убийства Ирины Ноздровской.

До этого на сайте президента были лишь сообщение о четырех подписанных Петром Порошенко законов. И ни одного - о выезде из страны на отдых.

Журналисты узнали о деталях отпуска президента. В частности, они узнали, что президент взял в аренду частный самолет Falcon 7X в турецкой авиакомпании Setair.

"Схемы" направили письмо авиакомпании и спросили о стоимости перелета на Falcon 7X. Согласно предоставленной информации, журналисты предположили, что аренда борта с простоем на протяжении почти всего периода отпуска обошлась президенту в примерно 154 000 евро.

Отмечается, что в самолете 1 января вылетели из Киева на Мальдивы, а 8 января вернулись в столицу 8 пассажиров - 3 мужчин и 5 женщин. Однако среди имен пассажиров не было ни президента, ни членов его семьи или других известных имен.

"Схемы" послали запрос в Государственную пограничную службу с вопросом: пересекал государственную границу Украины президент Порошенко 1 и 8 января и проходил он паспортный контроль в аэропорту "Киев" в день вылета в Мале и после возвращения из-за границы? Но на момент выхода материала в эфир ответа так и не получили", - рассказали журналисты.

Кроме того, они узнали, что Порошенко отдыхал на Мальдивских островах с 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc. Он состоит только из частных вилл посреди Индийского океана.

"Из аэропорта Мале, куда президент и его гости прилетели чартером, они достались островного курорта. 8 взрослых и 2 детей поселились на самой дорогой вилле курорта, который расположен на отдельном острове", - говорится в расследовании.

Украинский президент отдыхал там с гостями в течение семи дней и шести ночей.

В "Схемах" отмечают, что на курорте Порошенко фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). Журналисты объясняют, что это типичная услуга для курорта такого уровня - обеспечение полной анонимности по просьбе гостя.

По информации источников журналистов, президент потратил за проживание 276 000 долларов. Также у него были дополнительные расходы - 37 550 долларов. За них он рассчитался наличными.

Всего, по подсчетам журналистов, Порошенко потратил на Рождественский отпуск на Мальдивских островах не менее 500 000 долларов или более чем 14 миллионов гривен.

Журналисты отметили, что послали запрос в администрацию президента вместе с доказательствами поездки Порошенко. На следующий день администрация президента признала факт отдыха главы государства на Мальдивах агентству "Интерфакс-Украина".

За день до эфира программа "Схемы" получила ответ на запрос с аналогичным текстом. У президента признали сам факт поездки и заверили, что он задекларирует расходы на нее.