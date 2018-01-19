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Хейли: Переговоры КНДР по Олимпиаде – отвлекающий маневр

Пятница, 19 января 2018, 03:35

Во время переговоров об участии в зимней Олимпиаде-2018 Пхеньян прибегает к давней тактике отвлечения внимания.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Думаю, что здесь идет речь о стремлении отвлечь внимание от действий Пхеньяна. Я думаю, это именно то, что всегда делает Северная Корея: когда обстановка накаляется, начинать разговор",  подчеркнула Хейли.

"Проблема в том, что мы не будем играть в те же игры, в которые играли всегда",  добавила она.

По ее словам, КНДР не удастся создать иллюзию, что они "вдруг увидели себя со стороны" и нашли выход из ситуации.

"Они должны сказать нам, что готовы прекратить ракетно-ядерные испытания. А мы должны увидеть, что испытания действительно остановлены. Кроме того, мы должны знать, что они собираются отменить эту программу",  отметила Хейли.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Ранее Пхеньян заявил, что в феврале отправит спортсменов и делегацию высокого уровня на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

Темы: КНДРСША
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