Во время переговоров об участии в зимней Олимпиаде-2018 Пхеньян прибегает к давней тактике отвлечения внимания.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Думаю, что здесь идет речь о стремлении отвлечь внимание от действий Пхеньяна. Я думаю, это именно то, что всегда делает Северная Корея: когда обстановка накаляется, начинать разговор", – подчеркнула Хейли.

"Проблема в том, что мы не будем играть в те же игры, в которые играли всегда", – добавила она.

По ее словам, КНДР не удастся создать иллюзию, что они "вдруг увидели себя со стороны" и нашли выход из ситуации.

"Они должны сказать нам, что готовы прекратить ракетно-ядерные испытания. А мы должны увидеть, что испытания действительно остановлены. Кроме того, мы должны знать, что они собираются отменить эту программу", – отметила Хейли.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Ранее Пхеньян заявил, что в феврале отправит спортсменов и делегацию высокого уровня на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.