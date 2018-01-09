Корейские переговоры: КНДР отправит делегацию на Олимпиаду

Северная Корея заявила, что в феврале отправит спортсменов и делегацию высокого уровня на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

Об этом представители КНДР объявили на переговорах с Сеулом, передает Bloomberg.

"Мы хотим, чтобы обе страны вместе выступали на Играх, которые пройдут в Пхенчхане", - подчеркнули делегаты из Сеула.

Южная Корея предложила встречу семей, которые были разделены во время корейской войны, а также восстановление военного диалога.

Как известно, Сеул и Пхеньян 9 января начали первые за более чем 2 года официальные переговоры.

Перед этим лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

Ранее Северная Корея заявила о намерении принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.