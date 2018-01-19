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Метели и снежные заносы: юго-востоку сделали предупреждение

Пятница, 19 января 2018, 13:58

В течение 21-23 января в нескольких южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом говорится в метеорологическом предупреждении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя.

Также в этих регионах ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами - до 25 м/с.

"Метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см", - говорится в прогнозе.

Как сообщалось, по состоянию на 7 утра 19 января из-за мокрого снега и порывов ветра без электроснабжения в Украине оставались 737 населенных пунктов.

Украинская правда
Темы: погода
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