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Харьковский ректор, подозреваемый в растрате 2,4 млн, вышел под залог

Пятница, 19 января 2018, 14:28

Начальник Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба, генерал-майор Андрей Алимпиев, подозреваемый в растрате бюджета, вышел из СИЗО под залог в 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает сообщество в Facebook "Харьковский перелом".

В публикации отмечается, что сумму для залога собрали друзья и знакомые.

Ранее в соцсети был размещен пост с просьбой о помощи в сборе средств для  Алимпиева.

 

В военной прокуратуре Харьковского гарнизона "Украинской правде" отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что начальник ХНУВС вышел под залог, заявив, что подобную информацию разглашают исключительно через информационный запрос.

Ранее сообщалось, что 17 ноября Военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

20 ноября Дзержинский районный суд Харькова арестовал заместителяначальника Харьковского национального университета Воздушных cил имени Ивана Кожедуба Никифорова И.А. и назначил залог в размере 1 миллион гривен.

Украинская правда
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