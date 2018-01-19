На Донетчине освободили бизнесмена, за которого требовали $20 тысяч

В Донецкой области полиция освободила из заложников частного предпринимателя, которого 18 января похитила преступная группа с целью получения 20 тысяч долларов выкупа.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, в спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска, следственного управления и спецподразделения КОВД. Они задержали 4 участников ОПГ.

Полицейские говорят, что начали собирать доказательства их противоправной деятельности еще на стадии формирования группы.

По их данным, в четверг по заказу организатора члены группировки похитили предпринимателя из Селидово.

"Мужчину выманили на склады под предлогом оформления аренды, схватили и, угрожая оружием, с мешком на голове вывезли в Константиновку. Плененного связали скотчем и держали в промзоне, запугивая убийством и требуя деньги. Жизнь человека оценили в 20 тысяч долларов", - рассказывают в полиции.

Сообщается, что когда на место прибыл заказчик, чтобы лично получить выкуп, полицейские окружили помещение и взяли его штурмом.

"Операция длилась несколько минут. Все члены организованной преступной группы, в том числе заказчик, были задержаны на месте преступления, а заложник - спасен. Мужчина не пострадал", - отмечает пресс-служба.

Как стало известно, все члены группировки - жители Донецкой области. Установлено, что они причастны также к нападению на жителя Покровского района. Кроме того, известно, что бандиты планировали новые преступления на территории Донецкой и соседних областей.

"Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски, изъяты автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и огнестрельное оружие, в частности пистолет", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, им инкриминируется ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.15 ч.1 ст. 121 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.