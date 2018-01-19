В ТКГ рассказали, что не так с Минском как местом для переговоров

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Пятница, 19 января 2018, 16:20

Столица Беларуси соответствует почти всем требованиям как место мирных переговоров по Донбассу, но есть проблема.

Об этом сообщает в Facebook представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, ведущей переговоры в Минске, Ольга Айвазовская.

По ее словам, место проведения таких встреч должно соответствовать 3-м базовым критериям: политическая нейтральность принимающей стороны, логистическое удобство и гарантии безопасности.

По логистике, говорит Айвазовская, Минск очень удобен, ведь из Киева на самолете туда 50 минут лету. Также белорусы невмешательство в процесс и способствуют сторонам организационно.

"Вот по безопасности есть вопрос, точнее, недостаточным является ощущение самой безопасности, по крайней мере, у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствия российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями", - говорит переговорщица.

Она считает, что Беларусь могла бы подтвердить свою полную нейтральность на следующих голосованиях в ООН за резолюцию относительно Крыма и нарушения там прав человека.

По словам Айвазовской, Беларуси выгодно, чтобы переговоры велись на ее территории, ведь принимающая сторона получает от этого политическую и репутационную выгоду. Даже если такие встречи не приносят пользы.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Беларуси на это заявили, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения.

Украинская правда
Темы: Минские соглашения Донбасс Беларусь
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