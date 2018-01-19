Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ТКГ рассказали, что не так с Минском как местом для переговоров

Пятница, 19 января 2018, 15:20

Столица Беларуси соответствует почти всем требованиям как место мирных переговоров по Донбассу, но есть проблема.

Об этом сообщает в Facebook представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, ведущей переговоры в Минске, Ольга Айвазовская.

По ее словам, место проведения таких встреч должно соответствовать 3-м базовым критериям: политическая нейтральность принимающей стороны, логистическое удобство и гарантии безопасности.

По логистике, говорит Айвазовская, Минск очень удобен, ведь из Киева на самолете туда 50 минут лету. Также белорусы обеспечивают невмешательство в процесс и способствуют сторонам организационно.

"Вот по безопасности есть вопрос, точнее, недостаточным является ощущение самой безопасности, по крайней мере, у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствия российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями", - говорит переговорщица.

Она считает, что Беларусь могла бы подтвердить свою полную нейтральность на следующих голосованиях в ООН за резолюцию относительно Крыма и нарушения там прав человека.

По словам Айвазовской, Беларуси выгодно, чтобы переговоры велись на ее территории, ведь принимающая сторона получает от этого политическую и репутационную выгоду. Даже если такие встречи не приносят пользы.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Беларуси на это заявили, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияДонбассБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: