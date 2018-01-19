Насиров подал на Данилюка заявление о совершении преступления

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Пятница, 19 января 2018, 16:54

Отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров считает незаконной инициативу министра финансов Александра Данилюка о его увольнении и подал на него заявление о совершении преступления.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Экономическая правда.

"Это нарушение закона. Так же, как он нарушил законодательство, когда подал заявление об отстранении меня от выполнения обязанностей главы ДФС", - сказал он журналистам в пятницу в перерыве заседания Шевченковского районного суда г. Киева по его делу.

Насиров отметил, что подал на Данилюка заявление о совершении преступления в Генеральную прокуратуру Украины.

Отвечая на заявление Данилюка о том, что Великобритания подтвердила наличие в Насирова британского паспорта, Насиров сказал: "Пусть они его покажут. Нет никакого паспорта. Вы его видели? Это письмо (от британской стороны - ред.) Никто не видел".

Напомним, министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Экономическая правда

Темы: Насиров
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