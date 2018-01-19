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Насіров подав на Данилюка заяву про вчинення злочину

П'ятниця, 19 січня 2018, 15:54
Насіров подав на Данилюка заяву про вчинення злочину

Відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров вважає незаконною ініціативу міністра фінансів Олександра Данилюка щодо його звільнення і подав на нього заяву про вчинення злочину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Економічна правда.

"Це порушення закону. Так само, як він порушив законодавство, коли подав заяву про відсторонення мене від виконання обов'язків глави ДФС", - сказав він журналістам в п'ятницю в перерві засідання Шевченківського районного суду м. Києва щодо його справи.

Насіров зазначив, що подав на Данилюка заяву про вчинення злочину в Генеральну прокуратуру України.

Відповідаючи на заяву Данилюка про те, що Великобританія підтвердила наявність у Насірова британського паспорта, Насіров сказав: "Нехай вони його покажуть. Немає ніякого паспорта. Ви його бачили? Цього листа (від британської сторони – ред.) ніхто не бачив".

Нагадаємо, міністр фінансів Олександр Данилюк подав до Кабінету міністрів подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. 

Як відомо, у середу прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв винести на розгляд уряду питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, як тільки його отримає.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

7 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву у справі Насірова до 19 січня.

У березні 2017 року депутат БПП Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Насіров
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