Климкин объяснил, зачем Путину трюк с "возвращением техники" из Крыма

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин называет заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении Украине военной техники из Крыма попыткой легализации аннексии полуострова.



Об этом он сказал во время пресс-конференции 22 января, отвечая на вопросы журналистов.



Климкин подчеркнул, что Украина не получала официального обращения от России: "каких-либо дипломатических нот у нас не было".



"Вы все прекрасно понимаете этот трюк России. Показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию", – отметил министр.



По словам дипломата, такое заявление страны-агрессора свидетельствует о попытке легализовать незаконную аннексию крымского полуострова.



Также Климкин напомнил определяющую в этом вопросе Гаагскую конвенцию о правилах ведения войны.



"В статье пятьдесят третьей написано, что оружие должно возвращаться после заключения мира", - подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам президента РФ Владимира Путина, вся техника в плачевном состоянии.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыму, но вместе с полуостровом.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призвал на нее не реагировать.