Клімкін пояснив, навіщо Путіну трюк з "поверненням техніки" з Криму

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін називає заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення Україні військової техніки з Криму спробою легалізації анексії півострова.

Про це він сказав під час прес-конференції 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів.

Клімкін наголосив, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії. "якихось дипломатичних нот у нас не було".

"Ви всі прекрасно розумієте цей російський трюк. Показати, що в нас стосовно окупованого Криму іде якийсь діалог. У нас немає ніякого діалогу щодо будь-яких питань, які стосуються статусу Криму, і ми не будемо робити жодних речей, які начебто можуть послабити або нашу політичну чи юридичну позицію", – зазначив міністр.

За словами дипломата, така заява країни-агресора свідчить про намагання легалізувати незаконну анексію кримського півострова.

Також Клімкін нагадав визначальну в цьому питанні Гаазьку конвенцію про правила ведення війни.

"В статті 53-ій написано, що зброя має починати повертатися після укладення миру", – наголосив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. За словами президента Росії Володимира Путіна, вся техніка в жалюгідному стані.

Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму"принизливою подачкою" і закликав на неї не реагувати.