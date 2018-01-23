Ситуация с корью в Украине до сих пор напряженная – ЦОЗ

Ситуация с заболеваемостью корью в Украине остается напряженной, но уровень вакцинации значительно вырос.

Об этом на брифинге 23 января сообщил директор Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита.

"Ситуация с корью остается напряженной в Украине. По состоянию на 22 января, корью заболели 2 тысячи 84 человека, 1 тысяча 375 из них – дети и 709 взрослых", - сказал он.

С начала года госпитализированы 1 тысяча 398 человек, из них 857 детей, лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек.

Курпита добавил, что за последнюю неделю в Одесской области от кори умерли два человека: один взрослый и один ребенок.

"Всего за 3 недели 2018 года зарегистрировано 3 летальных случая: 2 среди детей и 1 среди взрослых – все в Одесской области", - сказал он.

Самый высокий уровень заболеваемости, как и ранее, наблюдается в Ивано-Франковской области (463 случая заболевания), Черновицкой (333), Закарпатской (331) и Одесской (265) областях. Не зарегистрированы случаи заболеваемости в Черниговской и Сумской областях.

"Уровень плановой вакцинации существенно вырос по сравнению с прошлым годом. За 12 месяцев 2017 года, согласно плану, комбинированной вакциной КПК привито 93,4% детей 1 года и 97% в возрасте шесть лет", - сказал директор ЦОЗ.

"Вместе с тем уровень вакцинации детей других возрастных групп в прошлые периоды был ниже. Именно низкий уровень вакцинации детей других возрастов стал основной причиной вспышки кори в Украине", - пояснил Курпита.

Он также отреагировал на сообщение об отсутствии вакцины в Закарпатской области.

"В связи с вспышкой кори в течение декабря-января наблюдается бум вакцинации. В связи с этим вакцины используются значительно быстрее, чем было запланировано регионами. МОЗ оперативно реагирует на запросы регионов, в частности, в Закарпатскую область передадут до 10 тысяч вакцин из приближенных областей в ближайшее время ", - отметил Курпита.

Он добавил, что по факту недостатка вакцин в отдельных областях проводится служебное расследование в МОЗ. О его результатах Курпита пообещал проинформировать позже.

Как сообщалось ранее, в Украине от кори умерло 8 человек.

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