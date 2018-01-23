Дыминский пожаловался в Интерпол, чтобы его не объявляли в розыск - полиция

Президент ФК "Карпаты", бизнесмен Петр Дыминский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в розыск в информационной системе организации.

Соответствующие документы от Интерпола поступили начальнику департамента Василию Неволе, сообщил УП директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Начальник департамента Василий Неволя сообщил, что в адрес его подразделения поступили документы от комиссии контроля за файлами центрального бюро Интерпола о предоставлении дополнительной информации по делу Дыминского. Он пожаловался в комиссию по примеру всех наших беглецов, чтобы его не объявляли в розыск с выставлением красной карточки в информационной системе организации", - рассказал Шевченко.

По его информации, Генеральная прокуратура предоставила весь пакет документов для объявления подозреваемого Дыминского в международных розыск. После этого он и пожаловался.

"Мы будем предоставлять информацию, что его подозрение в совершении уголовного деяния не связано ни с какими политическими мотивами", - отметил представитель.

Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила.

С 22 августа Дыминский находится за пределами Украины.

Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дыминский является лицом, скрывающимся от органов предварительного расследования, дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.