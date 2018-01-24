Вернулись все 19 переживших теракт в Кабуле украинцев - МИД

Все 19 спасенных в столице Афганистана граждан Украины после теракта, в результате которого погибли семеро украинцев, уже вернулись на родину.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту", - сказал дипломат.

"И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине", - сказал Погорельцев.

Напомним, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли семеро граждан Украины.

По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Европейская правда