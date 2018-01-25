Укрзализныця в 2018 году планирует два раза поднять цену на билеты
В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.
Об этом в интервью "112.ua" сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двухразового повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - сказал Кравцов.
Он отметил, что тариф не поднимался несколько лет.
"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет", - сказал Кравцов.
Также он добавил, что убыточное пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет прибыльного грузового.
Как известно, в сентябре 2017 года Кабмин обещал не поднимать цены в "Укрзализныце", пока не вырастет качество.
"Тарифы меняться не будут", - гооврил тогда вице-премьер Степан Кубив.
Премьер Владимир Гройсман добавил, что "речи не может быть о повышении тарифов на пассажирские перевозки".