Укрзализныця в 2018 году планирует два раза поднять цену на билеты

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Четверг, 25 января 2018, 15:39

В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.

Об этом в интервью "112.ua" сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двухразового повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей", - сказал Кравцов.

Он отметил, что тариф не поднимался несколько лет.

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет", - сказал Кравцов.

Также он добавил, что убыточное пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет прибыльного грузового.

Как известно, в сентябре 2017 года Кабмин обещал не поднимать цены в "Укрзализныце", пока не вырастет качество.

"Тарифы меняться не будут", - гооврил тогда вице-премьер Степан Кубив.

Премьер Владимир Гройсман добавил, что "речи не может быть о повышении тарифов на пассажирские перевозки".

Темы: Укрзализныця тарифы
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