Четверть украинцев не верят, что в стране все наладится

25% населения не верят, что Украина как независимое государство встанет на ноги в обозримом будущем.

Об этом говорится в материале "Зеркала недели" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос "Верите ли Вы, что Украина как независимое государство встанет на ноги?" 40,4% ответили: "Да, все наладится в ближайшие 10-15 лет", 25% - "Нет, я не верю, что все наладится в обозримом будущем".

Еще 16,1% опрошенных выбрали вариант "Да, все наладится в ближайшие 5 лет". 18,5% не смогли ответить на вопрос.

При этом респондентам также задавался вопрос "Кого вы считаете главным тормозом развития Украины?". Можно было выбрать не более трех вариантов ответа.

42,5% украинцев считают главным тормозом развития страны олигархов, 32,9% - депутатский корпус, 26,3% - президента, 26,3% - правительство, 16% - чиновников, 14,5% - Россию и 12% - пророссийскую "пятую колонну".

При этом украинцы не занимают активную гражданскую позицию.

На вопрос "Считаете ли Вы себя активным гражданином?" 70,8% опрошенных ответили: "Нет, не вижу смысла и нет времени", 17,7% затруднились с ответом.

3,8% ответили, что являются членами общественных организаций, 2,8% участвуют в волонтерском движении и 2,5% - в акциях протеста.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября до 15 декабря 2017 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа были собраны 2039 анкет.

Как сообщалось, согласно с этим же опросом, каждый третий украинец рассматривает возможность выехать из страны - прямо сейчас или при определенных благоприятных обстоятельствах.