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Чверть українців не вірять, що в країні все налагодиться

Субота, 27 січня 2018, 20:20

25% населення не вірять, що Україна як незалежна держава стане на ноги в осяжному майбутньому.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які публікує "Дзеркало тижня".

На питання "Чи вірите Ви, що Україна як незалежна держава стане на ноги?" 40,4% відповіли: "Так, все налагодиться в найближчі 10-15 років", 25% - "Ні, я не вірю, що все налагодиться в осяжному майбутньому".

 

Ще 16,1% опитаних обрали варіант "Так, все налагодиться в найближчі 5 років". 18,5% не змогли відповісти на питання.

При цьому респондентам також ставилося питання "Кого ви вважаєте головним гальмом розвитку України?". Можна було вибрати не більше трьох варіантів відповіді.

42,5% українців вважають головним гальмом розвитку країни олігархів, 32,9% - депутатський корпус, 26,3% - президента, 26,3% - уряд, 16% - чиновників, 14,5% - Росію і 12% - проросійську "п'яту колону".

 

При цьому українці не займають активну громадянську позицію.

На питання "Чи вважаєте Ви себе активним громадянином?" 70,8% опитаних відповіли: "Ні, не бачу сенсу і немає часу", 17,7% вагалися з відповіддю.

3,8% відповіли, що є членами громадських організацій, 2,8% беруть участь у волонтерському русі та 2,5% - в акціях протесту.

 

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 21 листопада до 15 грудня 2017 року, в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. В результаті польового етапу було зібрано 2039 анкет.

Як повідомлялося, згідно з цим самим опитуванням, кожен третій українець розглядає можливість виїхати з країни - просто зараз чи за певних сприятливих обставин. 

Теми: соціологія
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