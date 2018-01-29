В Киеве откроют отремонтированный Дом профсоюзов

До 1 марта в Киеве откроют отремонтированный фасад Дома профсоюзов, пострадавший от пожара во время Революции Достоинства.

Об этом заявил глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа, передает "Укринформ".

"С 1 марта будет открыт фасад Дома профсоюзов. А внутренние работы будут продолжаться", - сказал он.

По его словам, в здании не будет кафе и развлекательных центров, зато предусмотрены "комнаты для музея Революции".

Также Работа добавил, что внутренние работы в здании планируется завершить ко Дню Независимости.

Как известно, Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве.

Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.

11 марта 2015 года эскиз реконструкции Дома профсоюзов поднял волну возмущения в соцсети. Пользователи высмеяли его в фотожабах и сравнили с Хонкой Януковича, МАФом, танком и женскими половыми органами.

Однако, представитель организации, которая нарисовала эскиз пояснила, что работа, которая наделала шума в интернете - это не проект, а только художественное видение архитектора.

По ее словам, футуристический проект реконструкции Дома профсоюзов символизирует крылья ангела и имеет целью почтить память героев Небесной Сотни. Его планировали подавать на конкурс по обустройству Территории достоинства на Майдане Незалежности.

Директор Благотворительного фонда "Возрождение Дома профсоюзов" Василий Андреев заверил, что Дом профсоюзов после реконструкции будет таким, как до пожара.

Однако, несмотря на эти заявления на Доме профсоюзов были незаконно достроены два этажа общей площадью около 800 квадратных метров.

Впоследствии стало известно, что незаконные этажи над Домом профсоюзов по заказу Киевского городского совета профсоюзов достроила компания "Строй Жил-Пром".

Незаконное надстройку обещают снести в обмен на землю на Крещатике.

Как известно, 12 ноября 2017 года группа народных депутатов пикетировали кафе, которое открылось в недореконструйованому Доме профсоюзов на Майдане.

В КГГА заявили, что написали письмо в ГАСК, а сама киевская власть не давала разрешения на размещение рекламных вывесок скандального кафе.

Сами вывески вечером 12 ноября с фасада Дома профсоюзов уже сняли.

Впоследствии Государственная архитектурно-строительная инспекция заявила, что не регистрировала никаких документов на реконструкцию помещений Дома профсоюзов под кафе, поэтому она незаконная.