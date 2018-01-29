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Суд продлил арест Дангадзе

Понедельник, 29 января 2018, 22:12

Печерский районный суд города Киева продлил арест соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 дней.

Соответствующее постановление зачитал судья во время заседания.

"Суд принял по ходатайству прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе Севериона удовлетворить, продлить срок на 60 суток. Срок действия постановления до 31 марта 2018 года", - говорится в постановлении суда.

6 декабря Дангадзе задержали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Украинская правда
Темы: Саакашвилисуд
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