Суд продлил арест Дангадзе
Печерский районный суд города Киева продлил арест соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 дней.
Соответствующее постановление зачитал судья во время заседания.
"Суд принял по ходатайству прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дангадзе Севериона удовлетворить, продлить срок на 60 суток. Срок действия постановления до 31 марта 2018 года", - говорится в постановлении суда.
6 декабря Дангадзе задержали на 60 суток без права залога по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.