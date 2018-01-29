Суд подовжив арешт Дангадзе

Печерський районний суд міста Києва подовжив арешт соратника Міхеіла Саакашвілі Северіона Дангадзе на 60 днів.

Відповідну ухвалу зачитав суддя під час засідання.

"Суд ухвалив щодо клопотання прокурорів про продовження строку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Дангадзе Северіона задовільнити, подовжити строк на 60 діб. Строк дії ухвали до 31 березня 2018 року", - йдеться в ухвалі суду.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе затримали на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.