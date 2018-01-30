В оккупированном Луганске из-за долгов отключили воду - СМИ

В оккупированном Луганске 30 января отключили холодное водоснабжение из-за долга в 170 миллионов гривен.

Об сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в городе.

По словам одной из местных жительниц, ранее люди получали воду по графику в разных районах, по два-три часа в день, утром и вечером, и делали запасы в тазиках.

Однако во вторник воды не было вовсе.

В издании отмечают, что пресс-секретарь "Луганского энергетического объединения" Евгений Наседкин подтвердил информацию об отключении воды в Луганске.

"Сегодня отключили. Причина - долги Попаснянского водоканала", - сказал он.

По его словам, долг перед ЛЭО растет с июля 2015 года и на сегодня составляет 170 миллионов гривен.

Он не уточнил, когда именно будет восстановлено водоснабжение в оккупированных районах Луганской области.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые задействовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области.

6 января 2017 года коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" была выплачена часть долга в сумме 10,5 миллионов гривен за водоснабжение на неподконтрольные правительству Украины территории Луганской области.



КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную так и неподконтрольных правительству Украины территорию Луганской области.