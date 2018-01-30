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Стала известна предварительная дата встречи в "нормандском формате"

Вторник, 30 января 2018, 15:17

Встреча глав внешнеполитических ведомств государств "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России - может пройти 16 февраля в немецком Мюнхене.

Об этом сообщил во вторник в Киеве на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы работаем в рамках "Нормандского формата". По нашей предварительной договоренности, Зигмар Габриэль (министр иностранных дел Германии – ред.) предложил провести следующее заседание министерское "нормандского формата" 16-го, во время Мюнхенской конференции безопасности", - сказал он.

По словам Климкина, во время этой встречи пройдут консультации по вопросам безопасности, освобождения украинских заложников и политических узников и "доведение до ведома России, что не существует никакой разумной альтернативы реальной миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса".

При этом министр предположил, что такая встреча может и не состоятся из-за отказа участия в ней российской стороны.

Интерфакс-Украина

Темы: ЕвропаКлимкинМИДДонбассРосcия
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