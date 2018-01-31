В Славутиче говорят, что городу отключили газ по вине Минфина

Городской совет города Славутич утверждает, что выполнил необходимые условия для поставки газа, а задолженность у города возникла из-за несвоевременного перечисления средств Министерством финансов.

Об этом сообщается на сайте совета.

"По состоянию на 24 января КП "УЖКХ" г. Славутича выполнены все необходимые условия НАК "Нафтогаз Украины" для получения номинаций на январь 2018 года", – говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что средства должны были быть перечислены в Областное финансовое управление Киевской областной государственной администрации до 24 числа, но Минфин осуществил перерасчет 26 января.

"29.01.2018 года НАК "Нафтогаз Украины" сообщила КП "УЖКХ" г. Славутича об отсутствии подтверждения номинации газа на январь 2018 года, так как зачисление льгот и субсидий состоялось после 25 января", – отмечается в сообщении.

Из-за отсутствия такого подтверждения 30 января в 13 часов "Киевоблгаз" отключил городскую котельную Славутича от газоснабжения.

"С 16 часов, в соответствии с решением городской комиссии... работа городской котельной восстановлена", – объясняют в горсовете, добавив, что сейчас котельная работает в режиме технологического минимума, осуществляется подача тепла и горячей воды в жилые дома.

Городские власти также подчеркнули, что "будут вынуждены подать иск к Минфину за нарушение законодательства", если вопрос газоснабжения не решится в ближайшее время.

В Славутиче кроме того утверждают, что город – единственный в Киевской области и один из четырех в стране, который смог "провести перерасчет льгот и субсидий... в соответствии с новым порядком перечисления".

В городском совете заявили, что по состоянию на 24 января перечислили "Нафтогаз Украины" 5, 25 млн грн из необходимых 7,52 млн и насчитали льгот и субсидий на сумму 4,5 млн.

Кроме того, горсовет утверждает, что всего за январь перечислил более 12 млн грн, и для поставки газа в феврале осталось оплатить еще 9,5 млн грн.

30 января пресс-служба "Киевоблгаза" сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.