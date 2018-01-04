Полковника Безъязыкова, подозреваемого в шпионаже, оставили в СИЗО

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.

Об этом его адвокат Виталий Титич сообщил "Українським новинам".

"Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", – сказал он.

Решение о продлении ареста было принято на заседании в декабре.

Ранее суд продлил арест Безъязыкова до 29 декабря 2017 года.

Полковник находится в СИЗО в Киеве.

Суд по делу Безъязыкова изучает доказательства.

Как известно, военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".

Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".

Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.

Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.