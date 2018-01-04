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Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу

Четверг, 4 января 2018, 16:57
Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу
www.5.ua

Следствие по просьбе родственников направило тело юристки Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы полиции в Киевской области Николая Жуковича.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде.

Также, по его словам, подробно будет исследован состав крови на содержание различных веществ и желудок покойной.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Как сообщили активисты, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

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Темы: убийствоКиевкриминалполиция
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