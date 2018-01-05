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В Симферополе снова обыскивают крымских татар

Пятница, 5 января 2018, 07:11
В Симферополе снова обыскивают крымских татар

Утром 5 января в Симферополе проходят обыски у крымских татар.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Обыски проходят по двум адресам в районе Леси Украинки: на улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49.

"Обыск начался в районе 6 часов утра. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна", - сообщил активист.  

Причина обысков, а также, кто их проводит, пока неизвестны.

Утром 26 декабря в Симферополе прошло два обыска в домах крымских татар по улице Дарвина и Хайри Эмир-Заде, 33. 

Кто и на каком основании проводил обыск, было неизвестно, но на одежде силовиков были нашивки ОМОНа РФ.

23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. 

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыправа человекаобыски
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