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Семья Луценко получила от сына ценный подарок

Пятница, 5 января 2018, 12:43
Семья Луценко получила от сына ценный подарок

Семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен.

Соответствующие изменения имущественного положения отражены в декларациях чиновников.

Отмечается, что 2 января семья Луценко получила подарок в неденежной форме от Александра Луценко.

Как известно, у Луценко есть два сына: Александр, 1989 года рождения и Виталий, 1999 года рождения.

12 августа Юрий и Ирина Луценко задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко. 

Также в августе сын Луценко купил квартиру на 170 кв.м в новом жилом комплексе с видом на лес.

9 сентября состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием. 

Издание "Наші гроші" ранее писало, что Александр Луценко зарабатывает на аренде квартир на столичном Печерске, записанных на бухгалтера Луценко Светлану Рыженко.

Темы: Луценкодекларации
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