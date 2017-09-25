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В УГО рассказали, почему так отчаянно защищали свадьбу сына Луценко

Понедельник, 25 сентября 2017, 17:19

Руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей прокомментировал, почему его подчиненные обслуживали свадьбу сына Юрия Луценко, и дал оценку нападению на журналистов.

Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы", анонс которой опубликовали в Twitter.

По словам Гелетея, охранники УГО никому не доверяют, поскольку под видом журналистов на мероприятие могут проникнуть "дублеры", которые "сделают какие-то неприятности".

"Где гарантия, что не появится Михаил Ткач - дублер (журналист "Схем" - ред.)? Все скажут:" О, мы вас хорошо знаем, господин Михаил! Заходите". Он придет, сделает нам какие-то неприятности", - отметил глава управления.

Глава УГО уверен, что подобные мероприятия обязательно должно охранять его управление, и количество привлеченных сотрудников здесь нельзя ограничивать.

"Если у меня будет информация, что грозит опасность, то я сделаю столько людей, сколько надо... Возможно, все управление будет работать", - отметил Гелетей.

Также руководитель управления охраны прокомментировал, почему возле места празднования находились пожарная машина и карет скорой помощи.

"Я относительно пожарной (машины - ред.) слышал - пожарная там заправлялась", - сказал он.

Что касается "скорых" Гелетей сообщил, что они дежурили на свадьбе, поскольку среди гостей были пожилые люди.

"У нас президентам по 80 лет... Мы думаем обо всем", - заявил он.

Как известно, на свадьбе старшего сына генпрокурора Юрия Луценко, которая состоялась 15 сентября в загородном комплексе под Киевом, побывали первые лица государства, а также ряд министров и народных депутатов.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать возможности зафиксировать события на видео, закрывали въезд на открытую парковку ресторана ведомственными автомобилями.

А при выезде с празднования президента Порошенко совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы помешать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же вот такой холм! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".

Журналисты написали заявление в полицию о препятствовании их профессиональной деятельности.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИЛуценкоГенпрокуратураскандалУГО
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