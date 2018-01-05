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Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад

Пятница, 5 января 2018, 13:07
Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад

Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен.

Такую информацию приводит проект "Марлин", ссылаясь на портал Prozorro.

Крупнейший контракт на 14,5 млн. грн от военной части А0456 получил столичный завод "Кузница на Рыбальском" на доковый ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" в Одесской области.

Еще полтора миллиона гривен завода достались от коммунального предприятия "Инженерный центр" за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ", на двоих заработали 7 млн ​​грн. В частности государственные "Укргазбанк" заказал телематериалов на 3 млн грн., "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на 2,3 млн грн, "Укргаздобыча" на 0,5 млн грн и другие.

Страховая компания "Краина" продала государству услуг на 3,8 миллиона гривень. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия "Укрспецэкспорт" - 1 млн грн. и "Укроборонсервис" - 450 тысяч гривен.

Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. Всего разные фирмы с приставкой в ​​названии "Рошен" продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Темы: ПорошенкоRoshen
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