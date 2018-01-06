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На Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках

Суббота, 6 января 2018, 13:11
На Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках

6-8 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

6 января в Украине, кроме крайнего запада, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

6-8 января в связи с оттепелью на реках бассейнов Прута, Сирете ожидается изменение гидрологических режима с постепенными повышением уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.

"В связи с ожидаемым снижением температуры воздуха, начиная с 10 января на Верхнем Днепре, Десне, притоках Среднего Днепра и мелководьях Киевского водохранилища ожидается появление первичных ледовых образований", - отметили синоптики.

 
 

Украинская правда 

Темы: погодаКарпаты
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