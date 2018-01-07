Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГСЧС предупредила об опасности схода лавин в Карпатах

Воскресенье, 7 января 2018, 07:45

В воскресенье и понедельник объявили значительную опасность схода лавин в высокогорье на западе страны.

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСстихийное бедствиеЗакарпатьеИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
ГСЧС
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: