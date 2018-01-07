Дело Ноздровской: Полиция воссоздала маршрут убитой от работы к метро

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишут на сайте МВД.

"По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.

Он добавил, что пока у полиции есть определенные результаты, однако общественность сообщат о них только после их полного завершения.

"Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями этого преступления или обладают основательной информации, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской - позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка", - подчеркнул Аброськин.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой утверждает, что к делу об убийстве Ноздровской привлечены 300 полицейских.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Кроме того, Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

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Украинская правда