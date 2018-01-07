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В рождественскую ночь в Киеве облили красной краской Российский центр

Воскресенье, 7 января 2018, 17:10
В рождественскую ночь в Киеве облили красной краской Российский центр
flickr

Члены организации "Черный комитет" в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.

Об этом сообщила сама организация.

"В Рождественскую ночь активисты "Черного комитета" совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Это официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за "русский мир", - говорится в сообщении.

 

В ходе "нападения" члены организации облили стены здания красной краской, "что символизирующий кровь украинцев на руках Москвы".

Также активисты сделали надпись "Смерть России!" и разбросали у центра открытки.

Как известно, в августе 2017 года Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Служба безопасности Украины утверждает, что неоднократно жаловалась Кабмину и СНБО на пропагандистскую деятельность этого центра в Украине, но безрезультатно.

В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Также депутаты планировали вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который запретит деятельность в Украине Российского центра науки и культуры.

Украинская правда

Темы: КиевРосcия
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