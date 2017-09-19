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Рада рассмотрит закон о запрете российского культурного центра

Вторник, 19 сентября 2017, 15:55

Депутаты планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который запретит деятельность в Украине Российского центра науки и культуры, который возит украинских школьников в РФ.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Она рассказала, что в феврале 2016 года уже вносила законопроект о денонсации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ об информационно-культурных центрах, на основании которого в Киеве действует Российский центр науки и культуры.

Однако, говорит нардеп, тогда было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российской властью аналогичных украинских культурных центров в РФ, и законопроект был временно отозван.

"Впрочем, деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве, включающая в том числе отправку украинских детей в Российскую Федерацию с целью их пропагандистской обработки, и позиция СБУ, которая обеспокоена угрозами, которые представляет эта организация, требует возвращения к этому вопросу. Поэтому законопроект о денонсации соглашения от 1998 года будет возвращен в Верховную Раду", - подчеркнула Фриз.

По ее убеждению, риски, связанные с закрытием украинского культурного центра в Москве меньше, чем те, которые связаны с дальнейшим функционированием российского центра в Киеве.

Как сообщалось, в августе Российский центр науки и культуры в Киеве отправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Служба безопасности Украины утверждает, что неоднократно жаловалась Кабмину и СНБО на пропагандистскую деятельность этого центра в Украине, но безрезультатно.

В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияВерховная Рада
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