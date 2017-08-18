Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал с украинскими школьниками в РФ: МОН говорит, что все законно

Пятница, 18 августа 2017, 11:51
Скандал с украинскими школьниками в РФ: МОН говорит, что все законно
Российський центр науки и культуры

В Министерстве образования и науки заявляют, что не имеют права запрещать украинским школьникам ездить в страну-агрессор.

Об этом сообщил журналистам 17 августа заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки - мы узнали об одной и надеемся, что других нет - мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение ", - пояснил он.

По словам Хобзея, Минобразования обратилось по этому поводу в соответствующие службы, в частности в СБУ, чтобы они дали правовую оценку этому случаю.

Замминистра сообщил, что МОН выяснило личность украинской учительницы, которая повезла детей в Россию.

"Это - госпожа Новикова. Она работает в одной из киевских школ, давно работает преподавателем русского языка. Она имеет неполную нагрузку", - рассказал он.

По словам чиновника, дирекция школы, где работает Новикова, "ничего плохого о ней не говорит", ее называют хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности".

Хобзей сказал, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России - ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", - отметил он.

Как сообщалось, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

На церемонии отъезда выступила украинская учительница Анна Новикова, которая заявила, что очень счастлива за детей, ведь они получат в РФ "полезный опыт".

Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение в Раде. Нардеп Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

Глава СБУ Василий Грицак 17 августа заявил, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

Евгений Кизилов, УП

Темы: МинобразованияобразованиеРосcияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Минобразования
Новый глава МОН Лесной подал диссертацию на проверку на плагиат в НАОКВО
Новый глава МОН Лисовый обвиняется в плагиате: реакция министра и детали ситуации
Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: