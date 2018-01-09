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ГПУ завершила досудебное расследование покушения на Черновол

Вторник, 9 января 2018, 17:05

Генпрокуратурой завершено досудебное расследование и направлено обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых, который обвиняется в совершении покушения на умышленное убийство нардепа Татьяны Черновол.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование и направлено в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одной из гражданских лиц, обвиняемого в совершении в декабря 2013 года покушения на умышленное убийство Т. Чорновил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покушение на бывшую журналистку было совершено из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Сейчас в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также в Генпрокуратуре добавляют, что в целом по данному факту сообщено подозрения 5 лицам: в отношении 2 обвинительные акты направлены в суд и этих лиц осуждено к лишению свободы, 1 человек находится в розыске, 1 подозреваемый умер.

Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенного преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что пятым подозреваемым по делу об избиении Татьяны Черновол скорее всего является Роман Залюбовский.

По версии МВД, именно пятый подозреваемый приехал в Киев, чтобы купить Porsche Cayenne, на котором и нападали на Татьяну.

Другой подозреваемый Сергей Котенко, который и рассказал об обстоятельствах преследования и нападения на Татьяну, в своих показаниях назвал два имени: Роман и Андрей.

Как известно, Черновол жестоко избили в декабре 2013 года.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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