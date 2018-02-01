Город на Черкасчине полностью остался без тепла

Город Смела Черкасской области остался без отопления: котельным отключили газ.



Об этом сообщает в четверг сайт Смелянского городского совета.



"1 февраля, по указанию ОАО "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации в городе читайте в репортаже УП "Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла"

Как сообщалось, 30 января пресс-служба "Киевоблгаза" сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.