Город на Черкасчине полностью остался без тепла
Четверг, 1 февраля 2018, 12:46
Город Смела Черкасской области остался без отопления: котельным отключили газ.
Об этом сообщает в четверг сайт Смелянского городского совета.
"1 февраля, по указанию ОАО "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - говорится в сообщении.
Подробнее о ситуации в городе читайте в репортаже УП "Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла"
Как сообщалось, 30 января пресс-служба "Киевоблгаза" сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.
Валентина Романенко, УП