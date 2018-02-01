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Город на Черкасчине полностью остался без тепла

Четверг, 1 февраля 2018, 12:46

Город Смела Черкасской области остался без отопления: котельным отключили газ.

Об этом сообщает в четверг сайт Смелянского городского совета.

"1 февраля, по указанию ОАО "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации в городе читайте в репортаже УП "Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла"

Как сообщалось, 30 января пресс-служба "Киевоблгаза" сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Черкасская областьэнергетикадолг
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