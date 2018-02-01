Минфин США: Против фигурантов "кремлевского списка" введут санкции

Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.

В частности, Мнучин заявил, а Саег подтвердил, что результатом "кремлевского доклада" будет введение санкций.

По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

"Минфин (этим докладом - ред.) дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России", - сказал Саег.

Евгений Кизилов, УП