Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минфин США: Против фигурантов "кремлевского списка" введут санкции

Четверг, 1 февраля 2018, 14:53
Минфин США: Против фигурантов кремлевского списка введут санкции

Министерство финансов США уверяет, что так называемый кремлевский доклад имеет засекреченную часть, в которой говорится о будущих экономических санкциях против его фигурантов.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.

В частности, Мнучин заявил, а Саег подтвердил, что результатом "кремлевского доклада" будет введение санкций.

По словам последнего, отчет содержит засекреченное приложение. Это сделано для того, чтобы избежать возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами, а также чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

"Минфин (этим докладом - ред.) дал понять, что мы сосредоточены на том, чтобы противодействовать дестабилизирующей деятельности России", - сказал Саег.

Как известно, 29 января Министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
США
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: