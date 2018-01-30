Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США опубликовали "Кремлевский доклад" об олигархах Путина

Вторник, 30 января 2018, 06:41
США опубликовали Кремлевский доклад об олигархах Путина

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The Washington Post.

В список попали 210 человек: 114 людей из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них потенциально могут ввести новые санкции.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

Среди фигурантов списка — глава администрации президента РФ Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Некоторые из указанных в списке россиян уже находятся под санкциями.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт заявила, что введенные Штатами меры против российской "оборонки" уже привели к миллиардным потерям, а новые санкции пока не нужны.

Как известно, 29 января Министерство финансов США собиралось передать в Конгресс документ, который пресса прозвала "Кремлевским докладом" - перечень российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Это только первый из целого ряда документов, которые готовят несколько американских ведомств во исполнение принятого в прошлом году в США закона.

Сообщалось, что нынешний отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

В Москве считают публикацию так называемого "кремлевского доклада" прямой попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
санкции
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: