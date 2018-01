США опубликовали "Кремлевский доклад" об олигархах Путина

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The Washington Post.

В список попали 210 человек: 114 людей из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них потенциально могут ввести новые санкции.

Sanctions (PDF)

Sanctions (Text) ​

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. “Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of $1 billion or more.”



Here’s the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f