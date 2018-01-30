США опубликовали "Кремлевский доклад" об олигархах Путина

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Вторник, 30 января 2018, 07:41

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало доклад о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает The Washington Post.

В список попали 210 человек: 114 людей из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них потенциально могут ввести новые санкции.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

Среди фигурантов списка — глава администрации президента РФ Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Некоторые из указанных в списке россиян уже находятся под санкциями.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, заявила, что введенные Штатами меры против российской "оборонки" уже привели к миллиардным потерям, а новые санкции пока не нужны.

Как известно, 29 января Министерство финансов США собиралось передать в Конгресс документ, который пресса прозвала "Кремлевским докладом" - перечень российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Это только первый из целого ряда документов, которые готовят несколько американских ведомств во исполнение принятого в прошлом году в США закона.

Сообщалось, что нынешний отчет сам по себе не предполагает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

В Москве считают публикацию так называемого "кремлевского доклада" прямой попыткой повлиять на избирательный процесс в России.

Темы: санкции США Росcия
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