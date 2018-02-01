Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о пропаганде России

1342 просмотра
Четверг, 1 февраля 2018, 16:31

Социальная сеть Twitter отправила сообщение около 1,4 миллиона пользователям, которые во время президентской кампании в США следили за аккаунтами, связанными с российской пропагандой.

Об этом говорится в обновлении на официальном блоге Twitter.

"Мы увеличили количество людей, которых сообщили о взаимодействии с учетными записями Twitter, потенциально связанными с пропагандистской деятельностью российской правительственной организации, известной как Агентство интернет-исследований", - говорится в сообщении от 31 января.

В Twitter объясняют, что рассылку получили граждане, которые находятся на территории США и во время избирательной кампании подписывались, цитировали или упоминали твиты почти 4 тысяч аккаунтов, связанных с Агентством.

"Около 1,4 миллиона человек получили уведомления от Twitter. Мы вышлем короткий опрос небольшой группе людей, получивших наше сообщение, чтобы получить отзыв об этом процессе", – отмечают также в компании.

Как сообщалось, в конце января 2018 года Twitter обнаружил около 470 Тысяч русскоязычных ботов, которые репостили сообщения Дональда Трампа в период избирательной кампании президента США в 2016 году.

В ходе избирательной кампании в США в 2016 году российские "тролли" создали 129 событий в социальной сети Facebook, касающиеся выборов.

Facebook сообщал, что около 126 миллионов американцев могли видеть промотированный Россией политический контент в соцсети в течение двух лет, и 16 миллионов, вероятно, подвергались российской пропаганде в Instagram.

Валентина Романенко, УП
Темы: пропаганда Росcия соцсети США
powered by lun.ua
По теме
Еврокомиссар Кинг обвинил РФ в распространении дезинформации 28 января 2018, 00:50
Российские "тролли" создали в facebook 129 событий, касающихся выборов в США 26 января 2018, 07:55
Посол Украины о "крымском сюжете" Euronews: надеюсь, это ошибка, а не кампания 24 января 2018, 18:26
Все новости
Главные новости
Прокуратура будет просить для Гужвы более строгую меру пресечения
В США наняли лоббистов для дискредитации Шабунина и ЦПК
Гривна на межбанке стабилизировалась после "качелей"
В МВФ говорят, что украинцам еще рано поднимать зарплаты
Все новости
благоустройство

Такие планы: 7 проектов января, которые изменят Киев

документы

Детям советуют оформлять карточку налогоплательщика. Где она может понадобиться?