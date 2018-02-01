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Билецкий: Принять бюджет в Черкассах "помогали" и нацдружинники

Четверг, 1 февраля 2018, 17:41
Билецкий: Принять бюджет в Черкассах помогали и нацдружинники

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий подтвердил, что среди гражданских лиц, которые "помогли" депутатам в Черкассах принять бюджет, были представители так называемых "национальных дружин".

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

В частности отвечая на вопрос, как коррелируется заявленная "нацдружинами" деятельность по помощи полиции в поддержании порядка на улицах и противодействию алко- и наркопритонам с ситуацией, сложившейся на заседании городского совета 30 января, Билецкий отметил, что город находился на грани катастрофы:

"Давайте начнем с другой стороны. Разве это нормально, что в областном центре в течение месяца не существует местного бюджета, потому что городской секретарь и мэр не могут решить, как распилить наиболее лакомые вещи? Разве это нормально, что абсолютно всем коммунальщикам не выплачивается заработная плата? Город находится на грани социальной катастрофы фактически. Там уже проблемы с отоплением, с водой... И все это с каждым днем увеличивается".

По словам нардепа, в Черкассах была создана инициативная группа с участием ветеранов АТО, представителей профсоюзов некоторых предприятий и "нацдружинников".

"Совершенно верно, с моей точки зрения, если депутаты не могли справиться со своим жизненным долгом, а эти люди решили навести элементарный порядок", – отметил Билецкий.

"Чем я это считаю? Огромным плюсом. Бюджет принят и у города теперь все хорошо. Мало того, после того, как они приняли бюджет, то уже решили ничего не делить, не проводить выборы", – добавил глава Нацкорпуса.

Билецкий также отметил, что от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал":

"Кто-то из депутатов избит? Может и было за что ... но - нет. Кто-то из полицейский избит? Нет. Так же никто не пострадал и не был обижен. В сухом остатке мы имеем очень положительный результат".

О том, что указанные активисты закрывали свои лица, Билецкий отметил, что лично против того, чтобы надевать на акции балаклавы, однако отметил, что этом случае мужчины были одеты не в балаклавы, а бафы (шарф, который поднимается на лицо).

"После того, как балаклавы были запрещены законами 16 января по Януковича, они вошли условно говоря в классику уличной политики на Украине. Мое личное мнение – не стоит (их надевать ред.), - отметил Билецкий.

Как известно, Черкассы – единственный украинский город, который не принял смету в срок до 25 декабря 2017 года.

30 января депутаты Черкасс таки приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов обсуждения и благодаря вмешательству людей в форме и молодых людей в черном с закрытыми лицами.

Валентина Романенко, УП
Темы: Черкассыбюджетнационалисты
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