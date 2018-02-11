Близкие погибших воинов хотят вернуть Донбасс мирно и сочувствуют семьям врагов

81% родственников погибших военных считают, что неподконтрольные территории должны быть возвращены Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу "Зеркала недели. Украина" и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

9% считают, что эти земли должны быть "отрезаны".

При этом 71% членов семей погибших считает, что воссоединение необходимо, поскольку "Украина должна быть восстановлена ​​в своих законных границах" (больше всего сторонников этой версии в столице, меньше всего - на Востоке).

Лишь четверть участников опроса считает, что ОРДЛО следует вернуть под контроль Киева потому, что "на этих территориях проживают наши люди". Чаще других этот аргумент в ответах использовали жители Востока (37%), реже других (21%) - опрошенные в западных областях.

6% считают, что неконтролируемые территории должны быть отрезаны, поскольку люди, которые проживают на них, стали чужими, и жить с ними в одной стране не получится.

На вопрос, каким образом следует возвращать Донбасс, 65% ответили "путем постепенного мирного урегулирования". Еще 18% считают, что это нужно делать в ходе военной операции.

При этом 63% членов семей погибших военных считают оправданным использование Украиной Вооруженных Сил на Донбассе.

58% опрошенных считают также, что Украина должна была начать боевые действия в марте 2014 года, чтобы вернуть Крым под свой контроль.

Подавляющее большинство близких родственников погибших военных считают, что после освобождения Донбасса он не должен иметь особого статуса.

75% убеждены, что край после его полного освобождения должен иметь такие же права и полномочия, как и все остальные отечественные регионы. Только 8% считают, что ему следует предоставить особый статус.

На вопрос, кого они в первую очередь обвиняют в смерти близкого человека, больше всего опрошенных (34%) ответили "власть России".

17% не обвиняют никого, по 13% - командиров и украинскую власть, 5% - воюющих на стороне боевиков ОРДЛО.

На вопрос "Что вы чувствуете по отношению к семьям погибших в боях против украинских военных?" 52% опрошенных ответили "Сочувствие".

Еще 16% чувствуют, что их постигло справедливое наказание и 15% испытывают равнодушие.

При этом, если в других регионах сочувствие к семьям погибших врагов испытывают около половины опрошенных, то в Киеве этот показатель достигает 72%.

Исследование проводилось среди членов семей погибших военнослужащих путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной "Небесной гвардией".

Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) - пропорционально количеству погибших военнослужащих, которые ранее проживали в соответствующей части страны.