Близькі загиблих воїнів хочуть повертати Донбас мирно і співчувають сім'ям ворогів

81% родичів загиблих військових вважають, що непідконтрольні території мають бути повернуті Україні.

Про це свідчать результати опитування понад 1000 членів сімей загиблих військовослужбовців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення "Дзеркала тижня. Україна" та благодійного проекту "Небесна гвардія".

9% вважають, що ці землі мають бути "відрізані".

При цьому 71% членів сімей загиблих вважає, що возз'єднання необхідне, оскільки "Україна має бути відновлена у своїх законних кордонах" (найбільше прихильників цієї версії в столиці, найменше — на Сході).

Лише чверть учасників опитування вважає, що ОРДЛО слід повернути під контроль Києва тому, що "на цих територіях проживають наші люди". Частіше за інших цей аргумент у відповідях використовували жителі Сходу (37%), рідше за інших (21%) — опитані в західних областях.

6% вважають, що неконтрольовані території мають бути відрізані, оскільки люди, які проживають на них, стали чужими, і жити з ними в одній країні не вийде.

На питання, яким чином слід повертати Донбас, 65% відповіли "шляхом поступового мирного врегулювання". Ще 18% вважають, що це потрібно робити в ході воєнної операції.

При цьому 63% членів сімей загиблих військових вважають виправданим використання Україною Збройних Сил на Донбасі.

58% опитаних вважають також, що Україна мала розпочати бойові дії у березні 2014 року, щоб повернути Крим під свій контроль.

Переважна більшість близьких родичів загиблих військових вважають, що після звільнення Донбасу він не повинен мати особливого статусу.

75% переконані, що край після його повного звільнення повинен мати такі самі права і повноваження, як і всі інші вітчизняні регіони. Тільки 8% вважають, що йому слід надати особливий статус.

На питання, кого вони в першу чергу звинувачують у смерті близької людини, найбільше опитаних (34%) відповіли "владу Росії".

17% не звинувачують нікого, по 13% - командирів і українську владу, 5% - воюючих на боці бойовиків ОРДЛО.

На питання "Що ви відчуваєте стосовно сімей тих, хто загинув у боях проти українських військових?" 52% опитаних відповіли "Співчуття".

Ще 16% відчувають, що їх спіткало справедливе покарання і 15% відчувають байдужість.

При цьому, якщо в інших регіонах співчуття до сімей загиблих ворогів відчувають близько половини опитаних, то в Києві цей показник сягає 72%.

Дослідження проводилося серед членів сімей загиблих військовослужбовців шляхом телефонного опитування в період із 18 по 27 грудня 2017 р. Номери випадковим чином відбиралися з бази даних, наданої "Небесною гвардією".

Розподіл опитаних за макрорегіонами (Захід, Південь, Схід, Центр, Київ) — пропорційний кількості полеглих військовослужбовців, які раніше проживали у відповідній частині країни.