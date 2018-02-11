В Днепре обсудили переименование области на Сичеславскую

В Днепре состоялось общественное обсуждение инициативы переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Мероприятие организовал областной центр Всеукраинского общества "Просвита". По словам организаторов события, нынешнее название области - Днепропетровская - подпадает под закон о декоммунизации и должно быть изменено.

Представляя обоснование инициативы по переименованию области на Сичеславскую, докладчики отмечали, что именно это название апеллирует к казацкому прошлому: на территории области существовали пять из восьми сечей (все главные казацкие сечи - Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлыкская, Пидпильненська). Также Днепропетровская область является единственной, территория которой полностью была территорией запорожских вольностей.

Во времена УНР край назывался земля Сечь с центром в Екатеринославе, а в 1918-1919 годах город носил неофициальное название Сичеслав (Сичослав).

Историк и краевед Николай Чабан представил участникам мероприятия раритетные издания столетней давности, где местом печати указан Сичеслав, среди которых и редкий Шевченковский Кобзарь.

Как отмечали участники, публичное возрождение названия "Сичеслав" началось незадолго до распада СССР: национально-демократические организации области стали использовать в своих названиях это слово, однако 2016 сторонникам названия "не хватило поддержки", чтобы добиться именно такого переименования областного центра.

"Битву за Сичеслав мы проиграли, битву за Сичеславскую область мы не проиграть", - отмечали участники собрания.

В общественном обсуждении приняли участие как сторонники внедрения названия Сичеславская область, так и оппоненты этой инициативы. Последние, в частности, отмечали, что запорожские казаки "никогда не называли себя сичеславцамы".

Участники обсуждения признали, что несмотря на то, что название Сичеслав используется жителями, для многих отношение к этому топониму остается неоднозначным.

Также, по их словам, может быть проблематичным утверждение названия "Сичеславская область" в парламенте, ведь за нее должны высказаться не менее 300 депутатов.

Как сообщалось, на прошлой неделе правозащитник из Днепра Дмитрий Рева зарегистрировал электронную петицию к президенту Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Он просит президента инициировать рассмотрение Верховной Радой Украины вопрос внесения изменений в Конституцию о переименовании области. Для рассмотрения петиции президентом она набрать 25000 голосов. Эту инициативу поддержал ряд общественных организаций.

Как известно, 19 мая 2016 Верховная Рада переименовала город Днепропетровск на Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Решение принято во исполнение закона о декоммунизации.