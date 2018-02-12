Появилось видео задержания украинца в оккупированном Крыму

В сети появилось видео оперативной съемки ФСБ России задержания гражданина Украины Константина Давыденко в оккупированном Симферополе.

На видео видно, как четверо мужчин в гражданской одежде, с закрытыми лицами и с оружием подбежали к мужчине, по виду лет 30-35, который подходил к автомобилю, и повалили его на землю.

Держа его за ноги и голову, надели ему на руки наручники и повели к синему микроавтобусу.

После этого, вероятно, его отвезли в участок ФСБ в Крыму.

Издание "Крим.SOS" сообщает, что пообщались с другом задержанного в Симферополе украинца, который сообщил, что Константин Давыденко родом из Шахтерска. Работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества.

После оккупации части территории Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове.

По его словам, они виделись перед поездкой в ​​оккупированный РФ Крым, куда Давыденко поехал по своим личным делам.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму был задержан гражданин Украины по обвинению в шпионаже.

В СБУ сообщили, что не комментируют инцидент, поскольку это не их компетенция.

В министерстве иностранных дел сообщили, что выясняют информацию о задержанном в Крыму украинце.