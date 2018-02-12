Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появилось видео задержания украинца в оккупированном Крыму

Понедельник, 12 февраля 2018, 15:32

В сети появилось видео оперативной съемки ФСБ России задержания гражданина Украины Константина Давыденко в оккупированном Симферополе.

На видео видно, как четверо мужчин в гражданской одежде, с закрытыми лицами и с оружием подбежали к мужчине, по виду лет 30-35, который подходил к автомобилю, и повалили его на землю.

Держа его за ноги и голову, надели ему на руки наручники и повели к синему микроавтобусу.

После этого, вероятно, его отвезли в участок ФСБ в Крыму.

Издание "Крим.SOS" сообщает, что пообщались с другом задержанного в Симферополе украинца, который сообщил, что Константин Давыденко родом из Шахтерска. Работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества.

После оккупации части территории Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове.

По его словам, они виделись перед поездкой в ​​оккупированный РФ Крым, куда Давыденко поехал по своим личным делам.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму был задержан гражданин Украины по обвинению в шпионаже.

В СБУ сообщили, что не комментируют инцидент, поскольку это не их компетенция.

В министерстве иностранных дел сообщили, что выясняют информацию о задержанном в Крыму украинце.

Украинская правда
Темы: КрымРосcияУкраинаарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: