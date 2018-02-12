Появилось видео задержания украинца в оккупированном Крыму
В сети появилось видео оперативной съемки ФСБ России задержания гражданина Украины Константина Давыденко в оккупированном Симферополе.
На видео видно, как четверо мужчин в гражданской одежде, с закрытыми лицами и с оружием подбежали к мужчине, по виду лет 30-35, который подходил к автомобилю, и повалили его на землю.
Держа его за ноги и голову, надели ему на руки наручники и повели к синему микроавтобусу.
После этого, вероятно, его отвезли в участок ФСБ в Крыму.
Издание "Крим.SOS" сообщает, что пообщались с другом задержанного в Симферополе украинца, который сообщил, что Константин Давыденко родом из Шахтерска. Работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества.
После оккупации части территории Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове.
По его словам, они виделись перед поездкой в оккупированный РФ Крым, куда Давыденко поехал по своим личным делам.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму был задержан гражданин Украины по обвинению в шпионаже.
В СБУ сообщили, что не комментируют инцидент, поскольку это не их компетенция.
В министерстве иностранных дел сообщили, что выясняют информацию о задержанном в Крыму украинце.